Schmidt: «É muito difícil derrotar o PSG, precisamos de fazer uma exibição de topo»

Roger Schmidt assume esperar amanhã [terça-feira] "um jogo completamente diferente" daquele que Benfica e PSG proporcionaram no estádio da Luz na última semana. Em declarações na confeência de imprensa de antevisão à partida em Paris, o treinador alemão das águias apontou ainda para aquela que considera ser "a chave para o sucesso".



"É muito difícil derrotar o PSG, mas o que aprendemos é que conseguirmos isso precisamos de fazer uma exibição de topo, com uma boa conexão entre todos os jogadores para estarem concentrados em cada momento do jogo e darem o máximo de si. Temos de estar tatica e mentalmente a um nível muito alto. Mas também penso que a chave para o sucesso será acreditarmos em nós mesmos. Ainda assim, este será um jogo completamente diferente [do anterior] e amanhã temos de estar preparados para isso mesmo. Mas também para defrontarmos um adversário muito forte", referiu.