Schmidt: «É muito especial jogarmos tão longe e mesmo assim termos tantos adeptos à nossa espera»

Roger Schmidt deixou uma palavra de agradecimentos às centenas de adeptos que se deslocaram ao aeroporto Cristiano Ronaldo para receber a equipa durante a noite de sábado, na véspera do jogo com o Marítimo.



"Para ser honesto, é muito especial jogarmos tão longe de casa e mesmo assim quando chegas ao aeroporto há tantos adeptos à nossa espera e a apoiar a equipa. Hoje no estádio também esteve uma atmosfera fantástica, tanto por parte dos adeptos da casa como os nossos. São eles que nos puxam sempre. É como eu sempre digo, eles vêm para ver o Benfica, querem assistir a um bom futebol, uma boa luta, e nós tentámos sempre fazer o nosso melhor para deixá-los felizes. E isso foi algo que os jogadores voltaram a fazer esta noite."