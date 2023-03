Schmidt e o 2.º golo de Neres ao Marítimo: «Foi um momento fantástico de transição ofensiva»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt elogiou a exibição de David Neres frente ao Marítimo, jogo em que o brasileiro assinou dois dos três golos do triunfo do Benfica, por 3-0, apesar de estar numa posição diferente da que habitualmente joga nas águias.

"Foi maravilhoso. Foi um momento fantástico de transição ofensiva e no final conseguimos introduzir a bola na baliza. Fez um jogo muito bom nesta posição, normalmente ele joga mais pelas faixas laterais, mas hoje jogou mais como um segundo avançado. Na minha opinião, ele tem estado a desempenhar muito bem esta função. É muito flexível a encontrar e a atacar os espaços. Deu-nos profundidade com boas corridas. Estou muito feliz com ele, mas também com a equipa no geral", disse o técnico alemão.