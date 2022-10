Schmidt e o apoio dos benfiquistas em Paris: «Sabemos que não vamos estar sozinhos no estádio»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt espera contar com o apoio dos adeptos benfiquistas em Paris, num encontro em que perpetiva um "atmosfera muito boa" no Parque dos Príncipes.



"Estou à espera de uma atmosfera muito boa no estádio por parte dos adeptos do PSG. Mas sabemos que nos jogos fora também podemos contar sempre com os nossos adeptos, tal como já pudemos observar esta temporada. Sou o novo treinador, mas ainda assim tenho conhecimento disso. Quando jogamos contra a Juve [em Turim], os nossos adeptos apoiaram-nos muito. Sabemos que não vamos estar sozinhos no estádio e, por isso, vamos tentar mostrar aos nossos adeptos mais um jogo de bom futebol", atirou.