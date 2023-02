Schmidt e o conteúdo da conversa com Yaremchuk: «É privado, mas fiquei muito feliz por vê-lo outra vez»

A carregar o vídeo ...

Convidado a desvendar o conteúdo da conversa que teve com Roman Yaremchuk, antigo jogador do Benfica que rumou no último verão ao Club Brugge a título definitivo, Roger Schmidt assumiu ser algo privado. Ainda assim, o técnico alemão das águias revelou ter ficado "muito feliz" por ver o antigo pupilo, com quem confessou ter uma "relação muito boa".



"É privado, mas fiquei muito feliz por vê-lo outra vez. É uma grande pessoa e um grande jogador. Gostei muito de trabalhar com ele. Já mostrou no Club Brugge a sua qualidade. Desejo-lhe o melhor e ele deseja-nos o mesmo. Por isso, penso que tenho uma relação muito boa com ele", vincou.