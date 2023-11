Schmidt e o dérbi com o Sporting: «Pensaremos no jogo de domingo quando soar o apito final do árbitro»

A carregar o vídeo ...

Apesar de ser um jogo com importância nas contas do campeonato, o dérbi de domingo frente ao Sporting ainda não é o centro das atenções de Roger Schmidt. Em declarações na conferência de imprensa desta terça-feira, o treinador alemão assumiu estar totalmente focado no duelo contra a Real Sociedad e em conseguir um bom resultado. "Já sabemos a resposta a essa pergunta. Acredito que nenhum treinador lhe dará uma resposta clara a essa questão. Para mim, é importante que consigamos estar a um grande nível amanhã e possamos fazer um grande resultado no final. Esse é o meu único pensamento neste momento. Depois, quando soar o apito final do árbitro, pensaremos no jogo de domingo. Todas as competições são importantes para nós. Damos sempre o 100% em todas elas", vincou o técnico das águias.