Schmidt e o duelo com o Estoril na Allianz Cup: «Sabemos que teremos que estar num bom dia»

Roger Schmidt assumiu o desejo de conquistar a Allianz Cup. Para que tal seja possível, os encarnados terão que primeiro eliminar o Estoril, um adversário que esta sexta-feira recebeu elogios por parte do treinador do Benfica.



O DISCURSO DE ROGER SCHMIDT SOBRE ESTE TEMA NA ÍNTEGRA:



"Penso que é sempre importante termos auto-confiança. É bom para a confiança se fores ganhando jogos e também é um sinal de que estamos a fazer bem as coisas enquanto equipa. Mas creio que também reparámos em todos estes jogos que temos de estar preparados para tudo e trabalhar muito duro e é o que temos vindo a fazer. O campeonato está agora em pausa, temos dois jogos para a Taça da Liga, e é uma competição especial. Se estamos nas meias-finais de uma prova assim, então vamos fazer o nosso melhor para conquistarmos o troféu. Agora temos de recuperar e vamos preparar muito bem o jogo com o Estoril, uma partida que adivinho que vá ser difícil. Na minha opinião, o Estoril tem estado bem esta temporada, tem muito potencial no plantel e o seu treinador tem estado muito bem. Sabemos que na quarta-feira teremos que estar num bom dia."