Schmidt e o penálti: «Se o árbitro demorou cinco minutos para reverter a decisão é porque não foi claro»

Roger Schmidt explicou a sua opinião em relação ao penálti assinalado sobre Paulinho após lance na área do Benfica com António Silva. Em declarações na conferência de imprensa, o técnico alemão das águias sublinhou que o lance não foi claro para receber intervenção do VAR.



"Justo ou não justo, é futebol. Tivemos chances para marcar mais, mas temos de aceitar. Não há aqui justo ou injusto. Acho que tivemos as melhores oportunidades, mas o Sporting também esteve a um bom nível. Penálti? Acho que o árbitro tinha tomado uma decisão muito boa. Viu o lance no momento e não assinalou nada. Do meu ponto de vista, as instruções para o VAR são óbvias: se não for claro, não é preciso intervir. O árbitro demorou cinco minutos para reverter a decisão, e se precisou de cinco minutos é porque não foi claro. Para mim não foi penálti", disse.