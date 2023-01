Schmidt e o segundo penálti: «Têm de perguntar ao João Mário. Não foi decisão minha»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt explicou em conferência de imprensa por que razão João Mário não cobrou o segundo penálti do Benfica diante do Portimonense. "Têm de perguntar-lhe. Não foi uma decisão minha. Ele tomou a decisão no relvado. Ele é experiente, se não teve a melhor sensação para marcar o segundo, nós temos outras opções. O Fredrik [Aursnes] e o Chiquinho, também. Infelizmente ele [Aursnes] falhou o penálti, mas é futebol. Foi uma decisão dos jogadores".