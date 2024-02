Schmidt e o V. Guimarães-Benfica: «Jogo foi totalmente afetado pelo estado do relvado»

A carregar o vídeo ...

Lamentando o estado do relvado, Roger Schmidt considera que o resultado do jogo entre V. Guimarães e Benfica () acabou por ser justo."É sempre difícil jogar aqui contra o Vitória, são uma boa equipa, especialmente a jogar em casa. Mas creio que o jogo foi totalmente afetado pelas circunstâncias, pelo estado em que estava o relvado. Não foi um jogo disputado em termos táticos ou técnicos, mas sobretudo nas lutas pela posse nas segundas bolas e aproveitar os erros do adversário para tentar marcar golos. Foi um jogo de futebol diferente do habitual. Tanto na primeira como na segunda parte, o Vitória conseguiu marcar primeiro e neste tipo de relvados quem marca primeiro acaba por ficar em vantagem. Creio que estivemos bem, com o golo do Rafa na primeira parte. Depois do intervalo tentámos colocá-los mais sob pressão, tivemos alguns momentos positivos, mas não foi tão fácil, principalmente no meio-campo ofensivo, para se jogar futebol. Fazer passes curtos era impossível, então tivemos que apostar num futebol mais direto, com bolas longas, de forma a levar a bola à área adversária. O Vitória esteve bem, conseguiu chegar ao segundo golo com um bom cruzamento e uma boa finalização do [André] Silva, mas é claro que é mais fácil de defender neste tipo de relvados do que atacar. No final de contas, queríamos ganhar o jogo de hoje, mas quando marcas o golo final nos últimos minutos temos de aceitar que um ponto é melhor do que nada. Foi um resultado justo, que nós aceitamos."