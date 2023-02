Schmidt e os festejos efusivos no golo de Gilberto: «Foi um grande alívio»

A carregar o vídeo ...

Gilberto marcou, agarrou a camisola e beijou o símbolo do Benfica. No banco, Roger Schmidt também viveu intensamento o golo do brasileiro, momento que explicou com detalhe na conferência de imprensa no final da partida na Luz.



"Vocês sabem como é. Temos 90 minutos para decidir o jogo, marcar mais um golo do que o adversário. Não sei, mas quando marcámos o primeiro golo penso que já tinham decorrido, sei lá, uns 60 minutos [n.d.r. Gilberto marcou ao minuto 55], por isso já só faltavam mais 30 minutos [para o final]. Estava feliz por marcarmos, por os jogadores terem dado tanto para chegarmos ao golo e claro, foi um grande alívio."