Schmidt e os momentos de pressão do PSG na Luz: «Amanhã esperamos que aconteça o mesmo»

Roger Schmidt espera um PSG forte e com iniciativa de jogo no duelo de amanhã [terça-feira] entre as duas equipas na capital francesa na fase de grupos da Liga dos Campeões.



"Já na última semana foi um jogo muito intenso no nosso estádio. Sentimos que jogámos contra uma das melhores equipas da Europa, com muita qualidade. Penso também que foi um jogo muito aberto entre as duas equipas. Tivemos de sofrer em alguns momentos no jogo, mas também isso estava muito claro para nós ainda antes de entrarmos em campo. Portanto, não foi uma surpresa para nós. Amanhã esperamos que aconteça o mesmo. Eles têm a vantagem de jogar em casa, mas mesmo assim vamos ter uma abordagem semelhante [à do jogo na Luz], com a mesma bravura, acreditarmos em nós mesmos e jogar um bom futebol", disse o técnico.