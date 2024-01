Schmidt e os regressos de Bah, Neres e Tengstedt: «É como se tivéssemos jogadores novos»

A carregar o vídeo ...

O treinador do Benfica mostrou-se satisfeito por este trio de jogadores ter recuperado das respetivas lesões e de estar de volta à equipa.



A resposta completa de Roger Schmidt:



"Vários jogadores. O Bah, o Neres, e o Tengstedt, que esperemos que volte no próximo domingo. Estou muito feliz por tê-los de volta, é como se tivéssemos jogadores novos. E com os outros reforços, é energia nova para a equipa. Estou muito contente."