Schmidt e os últimos 15 minutos do Benfica na 1.ª parte: «Perdemos muitas bolas, cometemos erros, complicámos...»

Apesar de ter elogiado a boa entrada da equipa em Paços, com dois golos antes dos primeiros 15 minutos de jogo, Roger Schmidt mostrou-se desagradado com o último quarto de hora dos encarnados no primeiro tempo. "Perda de foco? Depois da meia-hora [de jogo] perdemos muitas bolas, cometemos erros, complicámos quando tínhamos a posse de bola em vez de tornarmos tudo mais fácil. Na segunda parte fizemos melhor. Mas temos de respeitar sempre o adversário. Estávamos a ganhar 2-0, tivemos algumas chances para marcar o terceiro e o quarto golo, mas se não os marcares o adversário continua vivo no jogo. Foi isso que aconteceu. Tivemos de mostrar uma qualidade diferente. Temos de respeitar sempre a história do jogo. Talvez tenha acontecido um pouco por culpa nossa, mas também pelo que o adversário fez", atirou.