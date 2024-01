Schmidt elogia exibição de Arthur Cabral: «Hoje mostrou que foi uma boa contratação para o Benfica»

A carregar o vídeo ...

Em declarações na conferência de imprensa no Estádio da Luz, Roger Schmidt elogiou a exibição de Arthur Cabral frente ao Sp. Braga, duelo que o Benfica venceu por 3-2, com um golo e uma assistência do avançado brasileiro.



As declarações de Schmidt na íntegra sobre este tema:

"Vimos hoje como o futebol é. Depois de não ter tido o melhor arranque no Benfica... mas estou muito feliz por ele. É um bom miúdo, um bom jogador, que trabalhou duro nos últimos meses. É claro que sofreu um pouco com o facto de não estar na melhor forma e não ter conseguido mostrar logo que era um avançado para o Benfica. Mas creio que ele já esteve bem nos últimos jogos e hoje, outra vez no nosso estádio, frente a um adversário difícil e num momento importante, mostrou a sua qualidade. Fez um grande jogo, não digo isto apenas por causa do golo que marcou e da assistência que fez. Esteve sempre ligado ao jogo, interligado e conectado com os companheiros de equipa. Encontrou também o timing certo para aparecer em algumas zonas e abrir espaços. Há vezes é preciso esperar um pouco quando um jogador chega a um novo clube. Mas creio que hoje mostrou que foi uma boa contratação para nós."