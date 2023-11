Schmidt elogia Real Sociedad: «Não é coincidência que se tenham apurado para a Liga dos Campeões»

A carregar o vídeo ...

Na conferência de imprensa de lançamento do jogo com a Real Sociedad, Roger Schmidt elogiou o futebol praticado pelo adversário, salientou as melhorias que a equipa demonstrou nos últimos três jogos e explicou o que considera estar a faltar no futebol ofensivo do Benfica. "Não creio que faça grande sentido olhar agora para jogos que tenhamos disputado por outra equipa contra este adversário. Já vimos que esta é uma equipa muito bem treinada, têm uma abordagem muito boa, quer quando estão no momento ofensivo ou defensivo. Evoluíram muito nos últimos dois anos e já o demonstraram em campo. Não é coincidência que se tenham apurado na última temporada para a Liga dos Campeões deste ano. Esta época também têm estado bem, e já defrontaram boas equipas e será sempre um desafio para nós", começou por dizer o técnico alemão.



E continuou: "Especialmente na Liga dos Campeões, que não tem sido a nossa competição até ao momento. Tivemos alguns problemas logo no primeiro jogo, com penáltis, cartões vermelhos e depois tivemos algumas lesões no segundo jogo. Não queremos usar isto como desculpa, mas o nosso início não foi perfeito e a situação é o que é. Penso que o que fizemos nos três últimos jogos são um sinal reação da equipa. Ganhámos os dois últimos jogos e no outro jogo em casa também acho que já mostrámos uma atitude diferente e ganhámos confiança com isso. Mudámos um pouco a nossa forma de abordar o jogo, com uma alteração no esquema tático, que também poderá ser uma opção para amanhã. Mas acredito que cada jogo é uma oportunidade para darmos um passo em frente e é isso que vamos tentar fazer amanhã. Se entrarmos desde o início com o ritmo certo, temos depois de usar cada jogo para ir melhorando as coisas. Analisámos os últimos jogos e sobretudo na defesa fomos capazes de não dar tantas oportunidades aos adversários, mesmo frente contra a Real Sociedad, onde não fizemos um grande jogo, mas mesmo neste jogo o adversário não teve assim tantas oportunidades. O que temos de melhorar é o nosso futebol ofensivo. Fomos capazes de criar várias oportunidades claras [de golo] no último ano e meio e creio que é isso que nos está a faltar neste momento. Com confiança, com os jogadores a ambientarem-se uns aos outros, creio que conseguiremos melhorar esse aspeto porque se não marcarmos golos não poderemos vencer jogos na Liga dos Campeões."