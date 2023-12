Schmidt elogia Trubin: «A última defesa com o pé... teve de dar tudo»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt deixou elogios a Anatoliy Trubin, apontando como momento alto da noite do ucraniano a defesa nos instantes finais a Simon Banza.



"Teve momentos muito bons. Claro que a última defesa, com o pé, teve de dar tudo nesse lance. Antes teve cruzamentos em que foi muito seguro. Mesmo na construção está muito bem. Dá aos jogadores a bola no momento certo, a sua capacidade de decisão é boa. Especialmente na primeira parte estivemos bem na construção e ele ajudou. Com o passar dos jogos ele cresceu e já estamos a ver que é um guarda-redes de topo. E ainda é jovem. Será capaz de se desenvolver. Estamos muito felizes com ele. Fez um jogo de topo hoje", disse o técnico alemão.