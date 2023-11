Schmidt: «Exibição muito desapontante. O jogo estava praticamente decidido ao intervalo»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt lamentou o nível a que os seus jogadores se exibiram na noite desta quarta-feira na derrota, por, diante da Real Sociedad na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. "O que correu mal? Quase tudo. Antes de mais, parabéns à Real Sociedad pela vitória, mas também pelo apuramento para a próxima fase da Liga dos Campeões. Mereceram. Se analisarmos o jogo de hoje, assim como os anteriores, não fomos suficientemente bons. Estamos fora da Liga dos Campeões. É muito desapontante. A intensidade com o adversário jogou, a intensidade, o foco, a união, a Real Sociedad foi melhor que nós em todos esses aspetos. O jogo já estava praticamente decidido ao intervalo. Estamos muito desapontados, eu em especial. Se a equipa não está preparada para um jogo deste nível, de nível de Champions, acaba por ser responsabilidade minha e temos de pensar sobre a nossa abordagem. Foi uma exibição muito desapontante", disse, na conferência de imprensa no final do jogo disputado no Anoeta.