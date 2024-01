Schmidt explica ausência de João Neves no onze inicial do Benfica frente ao Boavista

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt explicou esta sexta-feira, em declarações na conferência de imprensa após o Benfica-Boavista, os motivos que levaram João Neves a ficar de fora do onze inicial dos encarnados.



O DISCURSO DE ROGER SCHMIDT NA ÍNTEGRA:

"O João [Neves] teve ontem um momento durante o treino de ontem em que se sentiu inconfortável num músculo. Não é nada de grave, mas mesmo assim não quisemos correr qualquer tipo de risco com ele. Aproveitámos um pouco o momento da equipa também para ele descansar e planeava usá-lo apenas se necessitasse, como aconteceu nos últimos 10 minutos do jogo. Aproveitou para descansar. Por outro lado, o Florentino também tem estado muito bem nas últimas semanas e achei por bem dar-lhe mais tempo de jogo. É algo que merece. E essas foram as razões que deixaram João Neves de fora do onze inicial."