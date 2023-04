Schmidt explica o que correu mal ao Benfica diante do FC Porto

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt assumiu que o Benfica não esteve ao melhor nível diante do FC Porto e explicou em conferência de imprensa aquilo que, no seu entender, falhou no jogo desta noite.



"Normalmente jogamos muito no último terço, mas hoje tivemos muitas dificuldades. Depende do adversário, mas também depende de nós. O FC Porto tinha uma linha recuada, queríamos controlar a profundidade mas não conseguimos fazê-lo. Foi por isso que não tivemos bem. Não criámos oportunidades suficientes", assumiu.