Schmidt explica Rafa como homem mais avançado em Guimarães: «Foi difícil colocarmos em prática o que pretendíamos»

Ao contrário do que se esperava, o Benfica não alinhou com Arthur Cabral de início, com Roger Schmidt a surpreender e a relegar o papel de avançado-centro a Rafa. Em declarações no final da partida em Guimarães, o treinador alemão dos encarnados explicou qual era a sua ideia e também o porquê de esta não ter resultado como pretendia.



A RESPOSTA DE ROGER SCHMIDT NA ÍNTEGRA:

"Jogar com Rafa, e o Ángel [Di María] mais como um jogador solto ao lado do Rafa, e depois com João Mário e Fredik [Aursnes] com mais jogadores entre linhas e a tentar jogar mais entre linhas para encontrarmos os momentos certos para atacarmos a profunidade... mas claro, foi difícil colocarmos em prática aquilo que pretendíamos para este jogo com este relvado. O golo que marcámos [por Rafa, na 1.ª parte] foi o golo que queríamos marcar, sabíamos que íamos encontrar muita gente nos corredores e que teríamos de atacar mais a área adversária, era esse o plano, mas tornou-se muito difícil colocá-lo hoje em prática. Na segunda parte precisávamos de mais presença na área, com o Arthur, e também de ganhar mais segundas bolas, daí o Florentino, e acabámos por ajustar o nosso plano de jogo ao que estava às circunstâncias do jogo e ao que estava a acontecer."