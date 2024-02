Schmidt: «Faça o que eu fizer, serei sempre criticado porque sou o treinador do Benfica»

A carregar o vídeo ...

Ao contrário do que tem sido habitual, Roger Schmidt promoveu este domingo várias alterações no onze inicial do Benfica para o jogo com o Vizela. No final da partida, que terminou com uma goleada encarnada por 6-1, o treinador alemão das águias foi convidado a comentar o facto de ser alvo de contestação por parte de alguns adeptos pelo facto de não mexer na equipa.



A RESPOSTA DE ROGER SCHMIDT NA ÍNTEGRA SOBRE ESTE TEMA:

"Faça o que eu fizer, serei sempre criticado porque sou o treinador do Benfica, então é normal. Eu sei disso e não é, de todo, um problema para mim. Cabe-me a mim tomar decisões e certificar-me que continuamos a ganhar jogos. Penso que hoje, depois do jogo da última quinta-feira e também no duelo contra o Vitória, que aconteceram num período de tempo muito curto, é claro que eu tenho de ter cuidado [com o descanso dos jogadores] porque há um jogo a cada quinta-feira e a cada domingo. Encontrámos o momento certo para dar descanso a alguns jogadores, mas isso também aconteceu porque existem outros jogadores que têm demonstrado estar num bom momento de forma nos treinos. Creio que também é importante que eles tenham a oportunidade de aparecerem nos jogos e não só nos treinos. Para mim, é positivo ter diferentes opções no plantel e ter todos estes jogadores disponíveis para as próximas semanas. Foi bom fazer estas alterações no onze inicial sem que, com isso, a equipa perdesse qualidade. Creio que hoje mostrámos um grande nível de jogo, apesar de termos mudado cerca de 5-6 jogadores. Estou muito feliz."