Schmidt foge ao tema 'mercado' mas assume possíveis novidades

Roger Schmidt assumiu após o duelo diante do Newcastle, da Eusébio Cup, que o plantel do Benfica pode ainda não estar fechado. Tanto para entradas como para saídas. Ainda assim o treinador alemão tentou fugir um pouco ao assunto...



"Temos muitos jogadores, por isso tenho um grande respeito por todos os nossos jogadores, principalmente pela forma como têm gerido esta fase [mercado de transferências] que não é fácil. Quando fomos para estágio tínhamos 39 jogadores, o que é muito, mas nos treinos vi que a qualidade é top, top. Quando existem estes períodos de transferências é normal que os clubes tentem melhorar ao máximo as equipas e connosco é igual. É possível que alguns jogadores queiram sair, que outros possam chegar, mas neste momento o meu foco está em jogar contra o Midtjylland. Sei o quão importante é este jogo para o clube e para todos nós. Não posso fazer comentários sobre rumores.", disse.