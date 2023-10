Schmidt: «Foi muito bom para nós o Arthur ter marcado outra vez»

A carregar o vídeo ...

Depois do jogo em Arouca, Roger Schmidt salientou a importância do triunfo conseguido (2-0), assim como o facto de Arthur Cabral ter marcado mais um golo com a camisola dos encarnados. "[Vitória] É importante, especialmente numa competição como esta, com apenas três equipas no grupo. Depois de o Arouca ter vencido o primeiro jogo, era claro que tínhamos de ganhar hoje. Foi um relvado difícil para se jogar. Os jogadores que jogaram no sábado estiveram bem, jogaram de forma um pouco diferente devido ao nosso sistema, mas creio que fomos capazes de criar oportunidades, conseguimos marcar nos momentos certos e ainda poderíamos ter marcado em mais ocasiões, até na primeira parte. Com as alterações, a equipa teve mais frescura e foi muito bom para nós o Arthur ter marcado outra vez. Estamos felizes por termos ganho este jogo e agora estamos numa boa posição nesta competição", disse o técnico alemão, em declarações na conferência de imprensa.