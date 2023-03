Schmidt: «Gonçalo Ramos está de volta à sua melhor forma. É mais do que um avançado»

A carregar o vídeo ...

Gonçalo Ramos foi um dos principais destaques na goleada do Benfica () ao Club Brugge, que confirmou o apuramento das águias para os quartos de final da Liga dos Campeões. Na conferência de imprensa, o avançado internacional português recebeu vários elogios por parte do treinador Roger Schmidt."O Gonçalo Ramos está de volta à sua melhor forma. Depois da lesão estava a precisar de marcar, mas agora está a marcar muitos golos. Como treinador, aprecio o facto de ele não ser apenas um goleador. É um jogador muito completo, muito diligente a trabalhar a equipa e coloca muitos esforços no momento defensivo. É um jogador muito pressionante e acaba por ser premiado com golos. Neste momento, demonstra que é mais do que um avançado, com toda a habilidade que um jogador precisa de ter para ser um avançado. Acima de tudo, acho que tem uma atitude e disposição muito especiais. Gosto disso. Não foi o único que jogou muito bem esta noite. Se a equipa estiver ligada e todos procurarem dar o seu melhor para fazer o plano de jogo resultar, todos acabam por jogar melhor. É uma consequência de como a equipa joga no seu tudo. Hoje vi grandes jogadores no relvado, alguns marcaram golos, mas todos os outros também estiveram muito bem esta noite", atirou.