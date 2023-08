Schmidt: «Gonçalo Ramos? Mantê-lo até à Supertaça e depois deixá-lo ir não faria qualquer sentido»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt comentou esta terça-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao clássico com o FC Porto para a Supertaça Cândido de Oliveira (disputa-se esta quarta-feira pelas 20h45 no Estádio Municipal de Aveiro), a recente saída do avançado Gonçalo Ramos para o PSG e como o Benfica não pôde fazer nada a esse respeito. "[Se tentei mantê-lo até à Supertaça? Não, porque a situação foi muito clara, não houve nada para negociar. Se o jogador também quer sair, temos de aceitar e focar nos jogadores que continuam connosco. Para mim, não foi mantê-lo até à Supertaça e depois deixá-lo ir, penso que isso não faria qualquer sentido. Eu acredito nos meus jogadores e creio que não seja bom para um jogador saber que vai sair. Acho que é melhor contar com os jogadores que ainda têm um futuro no Benfica", disse.