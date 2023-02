Schmidt: «Gostei do facto de termos sentido dificuldades no início do jogo...»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt assumiu ter gostado da entrada menos positiva da equipa frente ao Club Brugge, uma posição e opinião que prontamente justificou na conferência de imprensa no final do encontro.



"Gostei do jogo por inteiro. Gostei também do facto de termos sentido dificuldades no início do jogo, não estávamos no nosso melhor, não estávamos a ser nós mesmos e suficientemente lá na frente. Mas gostei deste momento também porque fomos capazes de mudá-lo. Conseguimos ganhar duelos decisivos, defender bem e isso também faz parte do futebol. Temos de respeitar sempre o adversário. Por vezes, temos um plano mas o plano do adversário acaba por ser mais forte e temos de aceitar e encontrar soluções. Penso que no desenrolar do jogo conseguimos isso, sermos nós mesmos e controlar o jogo. Criámos chances e conseguimos marcar jogos. Nunca há o jogo perfeito no futebol porque existem sempre duas equipas que estão a lutar uma contra a outra. É por isso que aceito o jogo de hoje. Para mim, a nossa segunda parte foi melhor do que a primeira, mas também conseguimos criar oportunidades na primeira parte. Apenas concedemos quatro remates ao nosso adversário e nenhum foi uma oportunidade clara, por isso penso que temos de ficar contentes com esta exibição."