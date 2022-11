Schmidt: «Gosto do facto de os jogadores conseguirem ganhar este tipo de jogos»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt sublinhou, em declarações na conferência de imprensa após o triunfo (3-1) sobre o Gil Vicente, a importância de a equipa ir para a pausa do Mundial com o mesmo número de pontos em vantagem sobre o segundo classificado, neste caso o FC Porto.

"Foi um jogo complicado, o Gil Vicente esteve bem, mas no final nós vencemos e penso que também merecemos vencer. Gosto do facto de os jogadores conseguirem ganhar este tipo de jogos, quando não consegues controlar um jogo durante os 90 minutos, mas estivemos sempre focados em conseguir mostrar o nosso rendimento habitual. Marcámos três golos, não lhes concedemos muitas oportunidades para marcarem, por isso penso que foi um resultado merecedor. Foi um período, no último mês sobretudo, com muitos jogos, e ainda por cima que antecedeu um Campeonato do Mundo. Isso também está um pouco na cabeça dos jogadores, mas ainda assim conseguiram vencer um jogo muito importante. Queríamos ir para a pausa com a mesma vantagem que tínhamos na tabela e era por isso que era tão importante hoje vencermos. Estou muito feliz com os jogadores e pelo que fizeram esta noite. Agora temos um curto período de descanso e de pausa depois de um período muito difícil", disse.