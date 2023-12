Schmidt: «Há muitos adeptos felizes com esta equipa e com a forma como jogamos»

A carregar o vídeo ...

Questionado sobre a contestação dos adeptos e sobre se a vitória sobre o RB Salzburgo pode ser um ponto de viragem, Roger Schmidt deu a sua visão.



"Jogámos um bom futebol na última sexta-feira, mas não ganhámos. Mas todos viram o jogo. Podíamos ter marcado quatro, cinco ou seis golos. Hoje também podíamos ter marcado mais. Isso é o mais importante para mim, sermos capazes de criar chances e de encontrar soluções. De mostrar qualidade a defender. Precisávamos disso, fizemos as coisas bem. No Benfica há sempre ruído, quando não ganhas é assim, é normal. Já disse outras vezes, há sempre pessoas insatisfeitas. Mas há muitos adeptos felizes com esta equipa e com a forma como jogamos. Digo sempre que não podemos falar dos adeptos no seu todo, de que todos criticam. Não acho isso. Há fãs felizes com a equipa, com os jogadores. Essa é a minha perspetiva. É muito importante conseguir este objetivo".