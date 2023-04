Schmidt irritado: «Podem acabar com o VAR. Não faz sentido no futebol»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt mostrou-se irritado com a decisão do VAR em não intervir no lance de possível penálti sobre Aursnes no Inter-Benfica . "Fomos infelizes com o árbitro. Hoje tinha de dar um penálti, foi um penálti claro sobre o Aursnes. Não sei por que não foi verificar no VAR. É por isso que existe o VAR. Na semana passada foi o mesmo: houve um penálti sobre o Gonçalo Ramos e não analisaram. Só foram ver a mão do João Mário. Para ser sincero, não gosto do VAR. Por mim podem cancelar o VAR, podem terminar com o VAR. Não faz sentido no futebol"