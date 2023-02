Schmidt: «Jogo foi equilibrado, o Vizela também podia ter ganho»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt reconheceu que o Vizela-Benfica foi equilibrado e lamentou que as águias não tenham terminado com o jogo mais cedo. "Eles podiam ter marcado mais do que uma vez, mas nós também tivemos momentos em que podíamos ter marcado mais do que um golo. Eu tenho explicação para isso, a mais clara para mim, é o Vizela. Têm estado muito bem, tentam jogar para a frente, são muito bons na segunda bola. Quando conquistam as segundas bolas são muito verticais, com bons jogadores lá na frente e bons médios no centro do terreno. Penso que foi essa a razão. O adversário acreditou nas suas capacidades e se tu não matares o jogo é normal que eles acreditem sempre até ao final. Esta foi a história do jogo de hoje. Também é preciso ter qualidade para ganhar jogos como este, não temos tido jogos assim esta temporada. Todas as vitórias que tivemos até agora foram merecedoras por termos sido a melhor equipa nos jogos, aquela que tem e consegue criar mais oportunidades de golo. Hoje foi equilibrado, o Vizela também podia ter ganho. Mas no final nós marcámos dois golos e é por isso que somos os vencedores", afirmou o técnico dos encarnados em conferência de imprensa.