Schmidt: «Marcámos dois grandes golos, criámos muitas oportunidades e mostrámos uma atitude muito boa»

Contente com a primeira parte, nem tanto com a segunda. Foi desta forma que Roger Schmidt resumiu o triunfo () do Benfica na deslocação aos Açores, diante do Santa Clara, jogo que encerrou a primeira volta das águias no campeonato."Claro que estamos contentes. Este foi o último jogo da primeira metade da temporada, claro que queríamos vencer. Já sabíamos de antemão que não é fácil jogar aqui, mas penso que entrámos muito bem no jogo, muito focados, bem quando tínhamos a posse de bola e a acelerar nos momentos certos. Marcámos dois grandes golos, criámos muitas oportunidades. Mostrámos uma atitude muito boa. Na segunda parte não estivemos ao mesmo nível. Mesmo com o 3-0 criámos oportunidades para 'matar' o jogo. Penso que no final merecemos ganhar este jogo. Estou muito feliz pelo Gonçalo, que marcou no seu primeiro jogo. Estou feliz por ele estar aqui, é uma pessoa muito positiva. Foi um dia muito bom para o Benfica e para nós", atirou.