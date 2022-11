Schmidt: «Não é o momento certo para avaliarmos o que já fizemos esta época»

A carregar o vídeo ...

Apesar de até ao momento a temporada estar a correr de feição ao Benfica, Roger Schmidt recusou-se a qualificar este período positivo das águias. Em declarações na conferência de imprensa, o técnico dos encarnados sublinhou a necessidade de a equipa continuar a "trabalhar duro" para no final da temporada poder celebrar as suas possíveis conquistas.

"Penso que já respondi a este tipo de questões na última semana. Para mim, é importante ter uma visão geral das coisas e isso será no final da temporada. Aí poderemos falar sobre as nossas conquistas. É claro que começámos muito bem, que estamos em todas as competições, a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões foi um grande feito. Mas ainda não está acabado, nem na Liga dos Campeões nem nas outras provas. Este não é o momento certo para avaliarmos aquilo que já fizemos. Estamos a meio de tudo e temos de continuar a trabalhar duro nos próximos meses para no final da época termos algo em mãos e aí sim falarmos sobre o que conseguimos alcançar."