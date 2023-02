Schmidt: «Não existem dúvidas sobre a justiça da nossa vitória hoje»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt sublinhou a justiça no resultado final do jogo entre Benfica e Boavista esta noite na Luz, encontro que as águias venceram por"Tal como já disse em outras ocasiões, nós respeitamos sempre o adversário. Ganhar jogos é sempre um desafio. Nas últimas semanas conseguimos vencer bem, sem corrermos o perigo de não vencermos os jogos. Creio que hoje não estivemos mal, apesar de termos criado muitas oportunidades sem conseguirmos concretizá-las. Quando assim é, tens de acreditar em ti mesmo, usar os 90 minutos, neste caso tivemos 96 minutos, para ganhar o jogo. Não existem dúvidas sobre a justiça da nossa vitória hoje. Tivemos muita posse de bola, criámos muitas oportunidades, esteve tudo lá. O Boavista também esteve bem, mas penso que fizeram apenas dois remates na direção da nossa baliza. Faz parte do futebol também demonstrar um pouco de atitude quando as coisas demoram um pouco mais do que o previsto para decidir o jogo. Foi isso que mostrámos hoje. E, por isso, estou feliz com o desempenho dos meus jogadores."