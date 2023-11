Schmidt não gostou de pergunta de jornalista e atirou: «Provavelmente é do Sporting ou do FC Porto»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt foi questionado por um jornalista no final do dérbi com o Sporting se este era um daqueles jogos em que o resultado era melhor do que a exibição. Não satisfeito com a questão do repórter, o treinador alemão do Benfica atirou: "Porque pensa dessa forma? Qual é a sua opinião? Acha que não merecemos ter vencido? Com essa pergunta acho que ficou muito clara qual é a sua opinião, provavelmente é do Sporting ou do FC Porto, não sei. O que eu vi hoje foi uma equipa que jogou um bom futebol e que acreditou até ao último segundo que era possível vencer. É muito claro para mim."