Schmidt: «Não há nenhum segredo. Tentamos estar sempre preparados para o próximo jogo»

Roger Schmidt assumiu não haver qualquer segredo para o sucesso do Benfica. Em declarações na conferência de imprensa no final do encontro, o técnico alemão das águias sublinhou a necessidade de a equipa manter-se sempre focada e ambiciosa na luta pelos três pontos jogo a jogo.

"Não há nenhum segredo. Tentamos sempre estar preparados para o próximo jogo. Não podemos vencer 23 jogos de uma assentada, por isso penso que temos de estar sempre focados em apenas um jogo e isso é algo que nós tentamos fazer sempre. Vemos todos os jogos como um novo desafio, tentámos preparar-nos sempre bem. Nunca irás ganhar jogos só porque já o fizeste antes, então o nosso foco é jogo a jogo. Temos de mostrar que merecemos, seguimos o nosso plano de jogo, somos uma equipa dentro de campo e, depois, claro, tens de mostrar qualidade e aceitar a história do jogo. Se conseguires marcar primeiro na partida, a tarefa será sempre usar esse 'momentum' e não deixar o adversário regressar ao jogo. Penso que somos bons nisso. Na defesa estamos bem e no ataque estamos sempre preparados para marcar golos", referiu.