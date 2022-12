Schmidt: «Não sei se foi o último jogo do Enzo»

A carregar o vídeo ...

O futuro de Enzo Fernández tem sido um dos temas do momento na imprensa, tanto nacional como internacional, e Roger Schmidt assumiu esta sexta-feira, após a derrota diante do Sp. Braga, não saber se este terá sido o último jogo do argentino pelas águias.



"Na minha opinião o Enzo e o Nico jogaram bem hoje. Não sei se foi o último jogo do Enzo. É um grande jogador, desde que chegou ao Benfica tem jogado um futebol fantástico. E mesmo como pessoa está totalmente identificado com o clube. Como disse antes, no futebol às vezes as coisas acontecem e os jogadores têm de tomar decisões. Vamos ver o que acontece nas próximas semanas", disse o treinador do Benfica.