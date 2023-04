Schmidt: «Nem todos os jogadores estiveram no seu melhor nível, mas também estávamos à espera»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt elogiou o espírito de sacrifício dos jogadores no duelo com o Rio Ave (vitória encarnada por 1-0), sublinhando que a pausa para as seleções teve um efeito negativo na equipa.



"Foi um jogo difícil. Sabíamos de antemão que o Rio Ave era uma boa equipa, especialmente quando joga em casa. É óbvio que perdes sempre um pouco de ritmo depois de uma pausa para as seleções nacionais e pudemos assistir a isso hoje. Nem todos os jogadores estiveram ao seu melhor nível, mas também era algo que estávamos à espera. Mas parabenizamos a equipa. Os jogadores recebem sempre tarefas diferentes no que toca a vencer jogos, especialmente fora de casa, e hoje a tarefa era marcarmos e defendermos de uma forma positiva. Sabíamos que eles iam tentar muito [chegar à baliza] com bolas longas. Penso que a equipa esteve muito bem. Eles não tiveram muitas oportunidades para marcar, podíamos ter tornado tudo mais fácil. Na primeira parte, recuperámos muitas bolas, tivemos boas transições ofensivas. Nas últimas semanas tínhamos utilizado estes momentos de uma forma muito positiva para marcarmos golos. Hoje falhámos um pouco a última bola, o último toque. Costumámos usar melhor esses momentos. Marcámos no recomeço, depois tivemos de lutar e por isso o meu cumprimento para os jogadores."