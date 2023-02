Schmidt: «O futebol é sempre um pouco imprevisível...»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt comparou o jogo desta noite, frente ao Vizela, ao triunfo sobre o Boavista (3-1), em que as águias estiveram em desvantagem no marcador e acabaram por dar a volta ao resultado para sublinhar o facto de cada jogo ter "a sua própria história".



"Não sei, cada jogo tem a sua própria história. O jogo de hoje teve a história que vimos. Na última semana foi uma história completamente diferente. Fomos uma equipa muito melhor, mas não marcámos e o adversário marcou no primeiro remate que fez. Temos de mantermo-nos calmos e pacientes até ao final do jogo para marcarmos o golo decisivo. Essa foi a história do jogo da última semana. Hoje foi uma história diferente. No próximo jogo, contra o Famalicão, estamos preparados para fazermos um bom jogo e depois vamos ver como vamos reagir à história desse jogo. É isso que temos que fazer. O futebol é sempre um pouco imprevisível porque as duas equipas montam uma estratégia, um plano, ambas tentam vencer. Temos de aceitar que o adversário pode utilizar os vários momentos do jogo para influenciar o resultado à maneira deles", atirou.