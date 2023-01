Schmidt: «O Paços esteve bem, mostrou qualidade e teve algumas chances»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt deixou elogios ao Paços de Ferreira, após o triunfo por 2-0 sobre os castores na Capital do Móvel. "Estamos muito contentes por ganharmos hoje. Esperávamos um jogo difícil e assim foi. Foi muito importante começarmos bem, estarmos energéticos, o que acaba sempre por ajudar. Por vezes, durante esta temporada, falhámos oportunidades [de golo] no início [dos jogos], mas hoje fomos muito eficientes no início e estivemos muito bem. Depois, tivemos de mostrar outros aspetos. O Paços também esteve bem, mostrou a sua qualidade. Têm jogadores com experiência e quando têm tempo também conseguem criar oportunidades. Hoje eles tiveram algumas chances. Às vezes não concedemos nenhuma oportunidade aos nossos adversários, mas hoje temos de aceitar que eles encontraram soluções e nós tivemos de mostrar a nossa qualidade a defender perto da nossa área, a ganhar duelos importantes. Estivemos bem também nos cruzamentos. Foi um jogo difícil, mas penso que no final merecemos vencer. Foi muito importante para nós vencer esta noite aqui, em Paços", vincou.