Schmidt para os adeptos: «Se não estão contentes com o que os jogadores fizeram hoje, o melhor é ficarem em casa»

Roger Schmidt mostrou-se incomodado com as críticas que os adeptos benfiquistas fizeram a si e aos seus jogadores, ao minuto 64, do Benfica-Farense, pedindo a este mesmo grupo de adeptos que fique em casa e regresse apenas quando a equipa festejar a conquista do título nacional.



O DISCURSO DE ROGER SCHMIDT TRADUZIDO NA ÍNTEGRA:



"Trinta e seis remates não foram suficientes. A minha opinião sobre o jogo é que os meus jogadores fizeram um jogo muito bom, fantástico na verdade. Conseguimos criar várias oportunidades durante o período de jogo, principalmente entre os 15 e os 97 minutos. Tivemos grandes oportunidades umas atrás das outras durante todo o encontro. Jogámos um futebol muito bom contra uma equipa muito bem organizada defensivamente. Fomos sempre capazes de criar jogadas e de atacar a baliza adversária. Tivemos muitas oportunidades e remates à baliza adversária. Fizemos tudo muito bem, mas às vezes o futebol é assim mesmo. Penso que poderíamos ter fechado o jogo ainda na primeira parte, mas às vezes é preciso ser paciente e nós fomos. Continuámos com o mesmo ímpeto depois do intervalo, mesmo quando sofremos o primeiro golo. Reagimos muito bem, conseguimos chegar ao empate e depois criámos muitas mais oportunidades para ganhar o jogo. Não posso apontar nada aos meus jogadores, fizeram tudo para ganhar o jogo e provavelmente um dos melhores jogos nesta temporada. Mostraram uma mentalidade e uma atitude muito boa do início ao fim. Infelizmente, não conseguimos ganhar este jogo. Hoje seria quase impossível empatar, mas fizemo-lo e temos de aceitar. Temos de olhar para a frente. Mas também penso que o que aconteceu nas bancadas hoje, nas circunstâncias que foram, quero dizer obrigado aos adeptos que nos apoiaram hoje. Haviam muitos nas bancadas que apreciaram o que os jogadores fizeram aqui hoje, que lutaram até ao final. Mas os outros, os mais negativos, por favor, fiquem em casa. É o meu desejo. Peço-vos que fiquem em casa porque não é bom para a equipa. Se não estão contentes com o que a equipa fez hoje, então, como adeptos do Benfica, o melhor é ficarem em casa porque nós não podemos jogar melhor futebol, não podemos lutar mais do que lutámos hoje ou equipa do que fomos hoje. Se não estão felizes com esta equipa do Benfica, então o melhor é ficarem em casa."