Schmidt quer Benfica a decidir mais cedo: «É algo que falhámos algumas vezes esta época»

Roger Schmidt mostrou-se globalmente agradado com a atuação do Benfica em casa do Portimonense, ainda que aponte a falta de eficácia como um ponto a corrigir no futuro.



"Estou sempre satisfeito quando ganhamos. Não é fácil ganhar jogos fora de casa. Hoje começámos muito bem, tivemos muita posse de bola, sempre a procurar momentos no ataque. Marcámos dois golos muito bons, criámos mais chances para decidir o jogo. Depois na segunda metade da primeira parte perdemos um pouco de atenção, em vez de decidir o jogo, controlar e dominar, fizemos menos. Não foi no mesmo nível. No início da segunda parte tentámos jogar ao mesmo nível e viram o que aconteceu. Controlámos tudo, tivemos as chances no início da segunda parte, mas não os aproveitámos. O adversário recuperou e em dois minutos marcaram um golo e tiveram um penálti. Felizmente o Trubin conseguiu defender e depois surgiu o 3-1 e o jogo decidiu-se. Mas antes tivemos muitos momentos para marcar. Temos potencial para ser mais sérios, claros e decidir jogos o mais rápido possível. É algo que falhámos algumas vezes esta época. No final ganhámos sempre, mas podemos fazê-lo de forma mais inteligente. É essa a minha conclusão de hoje, mas estamos felizes pela vitória", disse.