Schmidt quer entrada forte em Milão: «Quanto mais cedo marcarmos melhor»

Roger Schmidt sublinhou a necessidade de o Benfica entrar amanhã, frente ao Inter Milão, determinado em busca do golo desde muito cedo, com o intuito de a equipa ter tempo suficiente para, pelo menos, igualar a eliminatória e forçar o prolongamento.



"Sim, é como disse, os golos mudam imenso. Na última semana perdemos uma grande oportunidade, já no último segundo de jogo, para fazermos o 2-1. Se tivéssemos marcado esse golo, estaríamos a falar de um jogo diferente para amanhã. Quanto mais cedo marcarmos melhor, pois ainda precisaremos de mais um golo para empatarmos a eliminatória. Vamos precisar de atacar. Estamos esperançados que amanhã vamos conseguir marcar o primeiro golo [do jogo]", vincou o técnico alemão, na conferência de imprensa.