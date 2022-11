Schmidt: «Queremos ser flexíveis e dar preocupações diferentes ao adversário»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt explicou algumas das variantes que o seu modelo de jogo por vezes apresenta frente aos seus adversários, sublinhando a importância do uso da profundidade no futebol.



"É muito importante. Para os nossos jogadores mais ofensivos, a missão passa um pouco por atrair o nosso oponente na profundidade. É claro que também somos muito bons nas entrelinhas, mas queremos ser flexíveis e dar ao adversário preocupações diferentes. Não é fácil controlar os nossos jogadores entrelinhas porque temos sempre muitos jogadores nesse espaço e também precisamos que eles saibam usar o nosso 'momentum' quando os defesas adversários são atraídos para defender mais atrás. Estivemos muito bem, mas os jogadores deles também estiveram, em termos de posicionamento em campo. Por isso é que a profundidade é tão importante no futebol", vincou.