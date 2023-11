Schmidt realça "semana importante" para o Benfica: «Ganhando no domingo somos primeiros à 11.ª jornada»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt sublinhou a importância que os dois próximos jogos (quarta-feira frente à Real Sociedad para a Liga dos Campeões e domingo contra o Sporting para o campeonato) terão para o futuro do Benfica nesta temporada.



"É uma semana importante porque voltamos a jogar na Liga dos Campeões depois de perdermos os três primeiros jogos. É crucial mostrarmos um bom desempenho amanhã e ganhar o jogo. E depois também é uma partida importante porque ganhando no domingo poderemos ser primeiros ao fim de 11 jornadas. Mas ainda virão muitas mais semanas importantes para nós ao longo desta temporada. É por isso que o futebol é sempre o aqui e agora e penso que faz muito mais sentido estarmos concentrados no aqui e no agora e ver sempre os próximos jogos como os mais importantes", atirou o técnico alemão, na conferência de imprensa de hoje.