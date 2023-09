Schmidt rendido a João Neves: «Acho que toda a gente vê o quão feliz é a jogar futebol»

A carregar o vídeo ...

João Neves foi eleito como o homem do jogo no clássico desta noite e, no final, acabou bastante elogiado por Roger Schmidt. "Não preciso de descrever, acho que toda a gente vê o quão feliz é a jogar futebol. Acho que está a evoluir muito rapidamente. Está na primeira equipa há meio ano, mas evolui quase todos os dias. Está a fazer as coisas cada vez melhor, a ter cada vez mais responsabilidade e tem tudo o que precisa. Não é o jogador mais alto que há, mas como viram ganhou muitos duelos também no ar. É muito inteligente com bola, muito bom com ela, disciplinado e motivado. É um jogador muito completo e estou muito feliz que esteja connosco".