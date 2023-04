Schmidt: «Sabíamos que hoje não ia ser fácil estarmos ao nosso melhor nível»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt diz que pausa para as seleções quebrou o ritmo de jogo dos jogadores. "É sempre diferente quando jogas muitos jogos. Quando acontece um jogo a cada quatro dias, os jogadores mantêm-se no ritmo. Se tiveres uma fase como as duas últimas semanas, com muitos jogadores fora, alguns regressaram dois dias antes do jogo. Não tivemos muito tempo para treinar e voltarem a habituar-se a tudo outra vez. Não está tudo bem equilibrado como é normal. Mas respeito isso. Sabíamos que hoje não ia ser fácil para estarmos ao nosso melhor nível, mas jogámos bem o suficiente para ganhar e penso que merecemos a vitória", vincou o técnico alemão, na conferência após o Rio Ave-Benfica ().