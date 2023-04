Schmidt: «Se assinalarem falta a todos os contactos ou a cada queda de um jogador...»

A carregar o vídeo ...

Schmidt foi este domingo questionado sobre o trabalho da equipa de arbitragem do Benfica-Estoril (1-0) . "É sempre uma questão acerca do estilo do árbitro. Penso que é preciso seguir uma coerência durante o jogo e ele seguiu, mas pessoalmente prefiro mais duelos e contacto físico. Se assinalarem falta a todos os contactos que existem ou a cada queda de um jogador, então torna-se difícil jogar. É claro que gostamos de jogar de forma intensa porque queremos ganhar bolas. Se queres ganhar bolas sem tocares no adversário... por vezes torna-se difícil. Ele seguiu uma linha. Eu prefiro a parte mais física do futebol, mas esta é a decisão do árbitro e nós temos de aceitá-la. Penso que às vezes também temos de ajustar o nosso estilo de atacar e defender a este tipo de coisas. Essa é a minha opinião", disse o treinador das águias.