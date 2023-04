Schmidt: «Se não tivermos confiança depois desta temporada, então será complicado...»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt sublinha que a equipa tem de sentir-se confiante de que é capaz de eliminar o Inter Milão e alcançar as meias-finais da Liga dos Campeões.



"Acreditar que é possível passar? Basta olhar para o que tem sido a nossa temporada. Se fazes tantos bons jogos contra equipas tão boas... Mas também vemos isso se olharmos para as estatísticas, que nos são favoráveis. As estatísticas do último jogo com o Inter não mostraram que foi um 2-0 claro para eles, foi um jogo muito equilibrado, com oportunidades e golos esperados para as duas equipas. Temos muitos bons argumentos para acreditarmos em nós. Se não tivermos confiança depois desta temporada, então será complicado termos confiança [no futuro]. Ainda é possível. É difícil, sim, mas ainda é possível", frisou.