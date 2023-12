Schmidt: «Se o Benfica precisa de um treinador que faça as substituições que os adeptos querem, eu saio, sem problema»

A carregar o vídeo ...

Roger Schmidt disse ser "impossível" o Benfica lutar pelos seus objetivos se os adeptos continuarem a demonstrar a sua insatisfação da forma que fizeram esta sexta-feira, no duelo com o Farense, na Luz.



O DISCURSO DE ROGER SCHMIDT TRADUZIDO NA ÍNTEGRA:



"Se não são capazes de apoiar a equipa quando ela se esforça tanto no jogo, como os jogadores demonstraram aqui hoje, então o melhor é ficarem em casa e regressarem quando formos campeões e talvez para celebrar connosco no Marquês de Pombal. Mas fazerem o que fizerem hoje é autodestruição. Os jogadores dão tudo em campo e mesmo assim não conseguem respeitá-los, respeitar o treinador ou o Benfica e não estão a fazer nada [de positivo], então o melhor é ficarem em casa. É o que eu sinto hoje. Tenho de pensar no que aconteceu aqui hoje porque para mim isto é inaceitável. Eu amo o meu clube e cada um dos meus jogadores e vejo o que eles têm feito para juntos atingirmos os objetivos deste clube fantástico, mas se tivermos uma reação como a de hoje nas bancadas... Peço desculpa, mas não consigo aceitar. Toda a incompreensão, pois cada adepto tem a sua forma de ver as coisas e querer certas alterações em campo na equipa, eu consigo compreender. Se não estão felizes connosco porque não jogamos bem, porque não lutamos, porque não trabalhamos, porque não corremos, eu consigo entender tudo isso. Mas se tu fazes tudo e só porque desperdiças muitas oportunidades, então torna-se muito difícil eu conseguir compreender. Vamos focar-nos em nós mesmos. Vou focar-me nos meus jogadores e juntos vamos tentar de tudo para tentarmos alcançar os objetivos do Benfica. Para mim, hoje foi um jogo muito especial, mas claro que já tinha sentido isto antes noutros jogos. Claro que eu sei que as expectativas no Benfica são muito elevadas e que temos de ganhar sempre, caso contrário, ninguém fica satisfeito. Mas na minha opinião hoje foi demasiado e nós temos de mudar. Temos de mudar algo porque, caso contrário, será impossível atingirmos os nossos objetivos. Vou pensar no que aconteceu aqui hoje. Se eu sou o problema, se o Benfica precisa de um treinador que faça as substituições que os adeptos querem, não há problema, eu saio. Assim, alguém poderá substituir-me e talvez até as coisas fiquem melhor do que antes. Se eu sou o problema, vou deixar espaço para que alguém ocupe o meu lugar. Sempre disse que tinha de ser um bom treinador porque este é um grande clube e se eu não sou bom o suficicente, eu sairei. É muito simples e algo sobre o qual vou pensar. E isto é um pouco do que vai neste momento na minha cabeça depois deste jogo. Um grande obrigado aos jogadores, que fizeram um grande trabalho hoje. Mereciam ter tido o reconhecimento por parte de todo o estádio hoje, mas não o tiveram. Obrigado."